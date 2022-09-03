Россию лишили права на проведение чемпионата мира по стрельбе 2023 года Чемпионат мира 2023 года по стрельбе перенесли из России в Азербайджан

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Россию лишили права на проведение чемпионата мира по стрельбе 2023 года. Исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) принял решение перенести соревнования в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба ISSF.

Турнир планируется провести с 14 по 31 августа 2023 года.

В июне 2021 года ISSF приняла решение перенести все турниры, которые должны были пройти в России, с 2022 года на 2023-й. Причиной этого стал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года, в рамках которого был наложен двухгодичный запрет на выступление российских спортсменов под государственным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Также РФ лишили права претендовать на проведение самых крупных спортивных турниров.

В марте 2022 года исполком ISSF отстранил спортсменов России и Белоруссии от международных турниров до дальнейшего уведомления в связи с проведением спецоперации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене предположила, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах продлит отстранение российских спортсменов от соревнований. 9 июня Ласицкене написала открытое письмо Баху и опубликовала его в соцсетях. Она выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований, а также выразила уверенность, что функционеру не хватит смелости снять санкции с представителей страны. После этого в МОК намекнули, что не будут отвечать на письмо.