Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Олимпийский комитет России (ОКР) не стал комментировать информацию зарубежных СМИ о возможном отстранении РФ от участия в Играх в Токио, заявил глава службы информации ОКР Константин Выборнов.

Материалы СМИ, тем более иностранных, для нас предметами для комментария не являются. Мы оперируем только официальной информацией в тот момент, когда ей располагаем, — передаёт слова Выборнова РИА Новости. По...