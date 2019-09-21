Представительницы России впервые не смогли завоевать золотую медаль на проходящем в Баку чемпионате мира по художественной гимнастике. Россиянки ограничились бронзой в упражнениях с пятью мячами.
Команда РФ в составе Анастасии Максимовой, Анастасии Шишмаковой, Анжелики Стубайло, Марии Толкачёвой и Евгении Левановой показала результат в 28,150 балла. Вторыми стали девушки из Болгарии (29,350). Золото досталось Японии (29,550).
Россия занимает безоговорочное первое место в неформальном медальном зачёте с семью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами.
Как ранее передавал News.ru, первые две ступени пьедестала почёта в индивидуальном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике заняли сёстры-близнецы Дина и Арина Аверины.