Россиянки провалили масс-старт на КМ по биатлону

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Лаура Дальмаер

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмаер завоевала золотую медаль в гонке с общего старта на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Она преодолела дистанцию в 12,5 км за 35,32.8 минуты и допустила один промах на рубеже.

Серебро досталось чешке Маркете Давидовой, которая отстала от немки на 13,1 секунды и также один раз промахнулась. Бронзу выиграла другая немка Ванесса Хинц, финишировавшая с отставанием в 16,4 секунды все так же с одним штрафным кругом.

Лучшей из россиянок стала занявшая 18-е место Светлана Миронова. Вслед за ней расположилась в итоговой таблице Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых стала 22-й.

Позднее, 27 января, в Антхольце состоится мужской масс-старт. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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