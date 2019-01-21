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Российские фигуристки пропустили первую тренировку ЧЕ

Алина Загитова Сергей Булкин/News.ru

Алина Загитова

спорт [ версия для печати ]

Российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова не пришли на первую тренировку на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.

Все три россиянки попали в первую разминочную группу, занятие которой проходило с 7:40 до 8:20 по московскому времени. Однако спортсменки не появились, сообщил Sport24.

Вместе с российскими фигуристками на лёд должны были выйти представительница Армении Анастасия Галустян, латышка Элизабете Юбкане и шведская спортсменка Анита Эстлунд. На льду появилась только шведка.

Вторая тренировочная сессия состоится в дневное время. Российские спортсменки попали в группу, которая выйдет на лёд с 14:15 до 14:55 по московскому времени.

Короткую программу женщины представят 23 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 27 января.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ
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