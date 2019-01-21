Российские фигуристки пропустили первую тренировку ЧЕ

https://news.ru/storage/news/ea9dfe9291bf53dc91a3dcfab7a765fb/bf34d659-ba3c-4d82-a511-bf1cdf615be7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Алина Загитова

Российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова не пришли на первую тренировку на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.

Все три россиянки попали в первую разминочную группу, занятие которой проходило с 7:40 до 8:20 по московскому времени. Однако спортсменки не появились, сообщил Sport24.

Вместе с российскими фигуристками на лёд должны были выйти представительница Армении Анастасия Галустян, латышка Элизабете Юбкане и шведская спортсменка Анита Эстлунд. На льду появилась только шведка.

Вторая тренировочная сессия состоится в дневное время. Российские спортсменки попали в группу, которая выйдет на лёд с 14:15 до 14:55 по московскому времени.

Короткую программу женщины представят 23 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 27 января.