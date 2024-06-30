Россиянка выиграла чемпионат по современному пятиборью среди юниоров Россиянка Сазонова победила на ЧМ по современному пятиборью для юниоров в Каире

Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Россиянка Виктория Сазонова победила на чемпионате мира по современному пятиборью среди юниоров в Каире, информирует ТАСС. По данным агентства, спортсменка набрала 1389 очков. Второе место досталось россиянке Елизавете Скудняковой.

Серебряный призер набрала 1379 очков. Тройку лидеров замкнула египтянка Фарида Халил. Ей удалось заработать 1370 очков. Россиянка Яна Соловьева заняла седьмое место, а ее соотечественница Амина Тагирова — 35-е.

Среди мужчин первым стал египтянин Мутаз Мохамед с 1544 очками. Лучшим из россиян оказался Андрей Бобров. Атлет пришел к финишу 11-м, набрав 1489 очков. Григорий Докучаев расположился на 15-й строчке.

Юниорский чемпионат мира стал первым турниром, куда допустили российских спортсменов под эгидой Международного союза современного пятиборья (UIPM). Организация согласилась на участие представителей РФ в соревнованиях в нейтральном статусе в апреле прошлого года. Российские атлеты были отстранены с 28 февраля 2022 года. Завершится чемпионат в воскресенье смешанной эстафетой.

МОК ранее допустил четырех российских дзюдоистов к участию в Олимпийских играх — 2024 в Париже. На ОИ выступят Элис Старцева, Дали Лилуашвили, Валерий Ендовицкий и Махмадбек Махмадбеков.