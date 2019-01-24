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Россиянка вошла в топ-10 в спринте на этапе КМ по биатлону

Маркета Давидова Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Маркета Давидова

спорт [ версия для печати ]

Чешка Маркета Давидова выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия), избежав промахов и преодолев дистанцию за 21 минуту 40 секунд.

Второй финишировала финка Кайса Мякяряйнен (+1,7 секунды, 1 промах), третьей стала норвежка Марте Рёйселанд — +3,5 (1).

Светлана Миронова, ставшая седьмой, показала лучший результат среди россиянок. Миронова отстреляла чисто, уступив победительнице почти 13,8 секунды.

Остальные россиянки показали следующие результаты: Ирина Старых — 12 (+29,4 (0), Екатерина Юрлова-Перхт — 16 (+41,5 (0), Лариса Куклина — 43 (+1:42,9 (1), Маргарита Васильева — 73-я (+2:40,3 (3).


#биатлон #Кубокмира #сборнаяРоссиипобиатлону
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