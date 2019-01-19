Россиянка упустила золото на КМ в слаломе

Немка Селина Йорг завоевала золото в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенской Рогле.
Российская сноубордистка Наталья Соболева выиграла серебро, Шейенн Лох из Германии — бронзу.
Другие россиянки — Мария Валова, Елизавета Салихова, Милена Быкова, Анастасия Курочкина, Александра Власенко, Елизавета Поздеева, Мария Волгина — не смогли пробиться в топ-10.
Соболева — участница Олимпиады в 2014 и 2018 годах. Серебряный (2013, 2016 — параллельный слалом-гигант; 2014 — параллельный слалом) и бронзовый (2014 — параллельный слалом-гигант; 2017 — параллельный слалом) призёр чемпионатов России.
Как писал News.ru, россиянки проиграли эстафету на КМ по биатлону.