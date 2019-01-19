Россиянка упустила золото на КМ в слаломе

https://news.ru/storage/news/ba212ae6b423d720190c93e6d5d3d0a9/20172c10-a4a8-4d28-a1d9-cd790d0daadf_850.jpg Wang Jianwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наталья Соболева

Немка Селина Йорг завоевала золото в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенской Рогле.

Российская сноубордистка Наталья Соболева выиграла серебро, Шейенн Лох из Германии — бронзу.

Другие россиянки — Мария Валова, Елизавета Салихова, Милена Быкова, Анастасия Курочкина, Александра Власенко, Елизавета Поздеева, Мария Волгина — не смогли пробиться в топ-10.

Соболева — участница Олимпиады в 2014 и 2018 годах. Серебряный (2013, 2016 — параллельный слалом-гигант; 2014 — параллельный слалом) и бронзовый (2014 — параллельный слалом-гигант; 2017 — параллельный слалом) призёр чемпионатов России.

Как писал News.ru, россиянки проиграли эстафету на КМ по биатлону.