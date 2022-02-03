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Россиянка Смирнова прошла квалификацию в могуле и выступит в финале

Фристайлистка Анастасия Смирнова вышла в финал соревнований по могулу
14:25, 03 февраля 2022
Россиянка Смирнова прошла квалификацию в могуле и выступит в финале Анастасия Смирнова Фото: smirfetta/instagram.com
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На Олимпийских играх в Пекине завершилась квалификация в могуле среди женщин. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова сумела пробиться в финал соревнований. Она показала восьмой результат.

Россиянка набрала 73,01 балла, став восьмой среди 30 участников. Победительницей квалификации стала австралийка Джакара Энтони, набравшая 83,75 балла. Второе место заняла француженка Перрин Лафон, третьей стала американка Джейлин Кауф.

Ещё три представительницы России Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко не смогли преодолеть квалификацию и попасть в десятку сильнейших спортсменок. Чудинова заняла 17-е место, Первушина — 22-е, а Лазаренко — 25-е.

Соревнования прошли на арене «Снежный парк Гэньтин». Медаль в этой дисциплине женщины разыграют 6 февраля.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что медали хоккеистов важнее всех остальных наград на ОИ.

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