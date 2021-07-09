Россиянка Шнайдер и белоруска Дмитрук выиграли юниорский Уимблдон

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Хореограф Илья Авербух рассказал о зарплатах фигуристов в ледовых шоу. В частности, за одно выступление фигурист может заработать 150 тысяч рублей. Об этом пишет Lenta.ru.

При этом основной заработок фигуриста зависит от его успехов и достижений в спорте. Если занимать призовые места на крупных соревнованиях, в том числе и мирового масштаба, то спортсмен может получать...