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Россиянка Шнайдер и белоруска Дмитрук выиграли юниорский Уимблдон

15:27, 11 июля 2021
Диана Шнайдер Диана Шнайдер Фото: pressball.by
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Российская теннисистка Диана Шнайдeр и белоруска Кристина Дмитрук обыграли бельгийку Софью Кoстулас и финку Лaуру Хиетаранту в финале Уимблдoнского юниoрского турнира в парном разряде, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне. Общий призoвой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн.

В первые дни Уимблдона-2021 случилось несколько скандалов из-за слишком скользкой травы, в результате чего турнир из-за травмы пришлось покинуть, среди прочих, американке Серене Уильямс. 

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