Россиянка Голикова стала четвёртой в забеге на 1000 метров

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Российская конькобежка Ангелина Голикова показала четвертый результат в забеге на 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине. Ей не хватило 0,1 секунды до бронзовой медали.

Победительницей старта стала японка Михо Такаги, которая пробежала дистанцию за 1 минуту 13,9 секунды. Это олимпийский рекорд. Ранее японская конькобежка на этой Олимпиаде выиграла три серебряные медали: в командной гонке, а также на дистанция 500 и 1500 метров.

Второй результат показала Ютта Лердам из Нидерландов. Третье место заняла американка Британни Боу. Её результат – 1 минута 14,61 секунды.

Голикова показала четвертый результат, Дарья Качанова стала девятой, а Ольга Фаткулина — 13-й.

13 февраля Голикова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр — 2022 в конькобежном спорте. На дистанции 500 метров она смогла стать третьей.