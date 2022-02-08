Россиянин Терентьев выиграл бронзу в спринте на Олимпиаде

Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Александр Терентьев после финиша в финале спринта 1,5 км свободным стилем среди мужчин соревнований по лыжным гонкам на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине

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Российский лыжник Александр Терентьев выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Он показал третий результат в спринте, который спортсмены преодолели коньковым стилем.

Победителем старта стал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым к финишу пришёл Федерико Пеллегрино, отстававший от первого места на 0,26 секунды. Третьим в финальном забеге стал Александр Терентьев.

Отметим, что ещё один россиянин, Артём Мальцев показал шестой результат.

Ранее российский биатлонист Максим Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпийских играх в Пекине. Он стал лучшим среди россиян на этом старте.