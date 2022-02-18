Россиянин Сергей Ридзик выиграл бронзу во фристайле

Сергей Ридзик, завоевавший бронзовую медаль соревнований по фристайлу в дисциплине ски-кросс среди мужчин

Читайте нас в Google Новости

На Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования в ски-кроссе. Российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл бронзовую медаль в этой дисциплине. Он проиграл только двум спортсменам из Швейцарии.

Первое место занял Райан Режес, а серебряная награда досталась Алексу Фиве. В борьбе за третье место Ридзик опередил шведа Эрика Моберга.

В соревнованиях принимали участие также россияне Игорь Омелин и Кирилл Сысоев, но они выбыли из борьбы на ранних стадиях.

Таким образом, сборная России продолжает занимать девятое место в медальном зачёте Олимпиады. У российской команды пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград.

16 февраля российский фристайлист Илья Буров стал бронзовым призёром в акробатике на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен заработал за свой прыжок 114,93 балла.