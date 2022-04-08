Россиянин Олейник победил Вандераа и прервал серию из трёх поражений в UFC

Российский тяжеловес Алексей Олейник на турнире UFC 273 одержал победу над американцем Джаредом Вандераа. Россиянин в первом раунде выполнил болевой приём «защемление шеи», в результате которого соперник постучал в знак сдачи.

Встреча Олейника и Вандераа была рассчитана на три раунда по пять минут, но продлилась менее одного раунда. После стартового размена ударами Алексей сделал проход в ноги соперника, и оказался в пассивном положении, из которого сумел выбраться и захватить контроль спины оппонента. У россиянина не получилось провести удушение, поэтому он выполнил приём «защемление шеи», в результате которого Вандера признал своё поражение.

Таким образом, Олейник одержал 60-ю победу в карьере и 47-ю победу приёмом. На его счету также 16 поражений и одна ничья. 44-летний спортсмен закрыл серию из трёх поражений подряд. На счету 29-летнего Вандераа 11 побед и семь поражений. Американец согласился выйти на встречу с Олейником за неделю до боя, заменив травмированного Илира Латифи.