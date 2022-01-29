Россиянин Никита Михайлов одержал победу на турнире Bellator 273

Российский боец смешанных единоборств легчайшего веса Никита Михайлов одержал победу на турнире Bellator 273. Россиянин оказался сильнее американца Блэйна Шатта. Рефери остановил встречу в третьем раунде после серии точных ударов со стороны спортсмена из Старого Оскола.

Бой Михайлова и Шатта был рассчитан на три раунда. Россиянин большую часть времени соревновался с соперником в борьбе, в которой имел ощутимое преимущество. Он был активнее американца в двух стартовых раундах. В заключительные пять минут встреча некоторое время проходила в стойке, и Михайлов сумел ударом с левой руки отправить Шатта в нокдаун. Ученик Федора Емельяненко сумел развить своё преимущество, нанеся несколько точных ударов, после чего рефери остановил встречу, зафиксировав победу российского бойца техническим нокаутом.

На счету 23-летнего Михайлова девять побед по правилам ММА и одно поражение. У 29-летнего Шатта в активе восемь побед, но в пассиве шесть поражений.

Ранее боец смешанного стиля Сергей Харитонов в главном бою вечера на турнире Eagle FC в Майами одержал досрочную победу техническим нокаутом над нидерландцем Тайроном Спонгом во втором раунде.