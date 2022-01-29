Россиянин Молдавский проиграл титульный бой Bellator американцу Бейдеру

Российский боец смешанных единоборств тяжёлого веса Валентин Молдавский потерпел поражение на турнире Bellator 273 от действующего чемпиона организации Райана Бейдера. По итогам пяти раундов все судьи оценили встречу одинаковым счётом 48:47 в пользу американского спортсмена.

Молдавский подошел к поединку в качестве временного чемпиона, потому что Бейдер долгое время не защищал пояс в тяжёлом весе, и выступал в Гран-при полутяжеловесов. В этом поединке спортсмены показали конкурентный бой.

Ключевым моментом в противостоянии можно считать пятый раунд, в котором Молдавский осуществлял контроль соперника у клетки и даже выполнил успешный перевод, но при этом пропустил много ударов в голову.

Сразу после этого поединка был анонсирован бой Райана Бейдера с французом Чейком Конго. Спортсмены уже встречались в 2019 году, но тогда поединок был признан несостоявшимся из-за случайного тычка пальцем в глаз соперника со стороны американца.

Теперь на счету 38-летнего Бейдера 32 победы при семи поражениях. 29-летний Молдавский потерпел второе поражения в карьере при 12 победах.

Ранее Ислам Мамедов уступил Бенсону Хендерсону на турнире Bellator 273. Встреча была рассчитана на три раунда и продлилась всю дистанцию. По итогам боя судьи разошлись во мнении по поводу победителя. Раздельным решением победу одержал Хендерсон: 29:28, 28:29, 29:28.