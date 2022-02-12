Россиянин Максим Гришин одержал победу на турнире UFC

Россиянин Максим Гришин одержал победу на турнире UFCРоссийский боец Максим Гришин одержал победу над Уильямом Найтом
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Максим Гришин одержал победу на турнире UFC 271, который в данный момент проходит в американском Хьюстоне. Соперником россиянина был американец Уильям Найт, которого он победил единогласным судейским решением.
Отметим, что все трое судей отдали победу Гришину в каждом из трёх раундов.
Таким образом, 37-летний россиянин одержал 32-ю победу в профессиональной карьере при девяти поражениях. На счету 32-летнего Найта девять побед и пять поражений.
Ранее Гришин в эксклюзивном интервью NEWS.ru боец рассказал о совместных тренировках с Александром Волковым, спорном судейском решении в бою с Джейсоном Джейкоби, опасениях за Фёдора Емельяненко в его прощальном бою и игре в футбол в одной команде с Юрием Жирковым.