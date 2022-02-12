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Россиянин Максим Гришин одержал победу на турнире UFC

Российский боец Максим Гришин одержал победу над Уильямом Найтом
06:18, 13 февраля 2022
Россиянин Максим Гришин одержал победу на турнире UFC Максим Гришин Фото: maxim_grishin_officially/instagram.com
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Максим Гришин одержал победу на турнире UFC 271, который в данный момент проходит в американском Хьюстоне. Соперником россиянина был американец Уильям Найт, которого он победил единогласным судейским решением.

Отметим, что все трое судей отдали победу Гришину в каждом из трёх раундов.

Таким образом, 37-летний россиянин одержал 32-ю победу в профессиональной карьере при девяти поражениях. На счету 32-летнего Найта девять побед и пять поражений.

Ранее Гришин в эксклюзивном интервью NEWS.ru боец рассказал о совместных тренировках с Александром Волковым, спорном судейском решении в бою с Джейсоном Джейкоби, опасениях за Фёдора Емельяненко в его прощальном бою и игре в футбол в одной команде с Юрием Жирковым.

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