Россиянин Константин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал победу российских лыжников в эстафете на Олимпиаде в Пекине. По его словам, россияне давно заслужили золотые медали своими стабильными выступлениями в последние годы.

Давно пора уже ребятам выиграть золото. Парни всегда выступали на уровне. В том числе и на последнем чемпионате мира. Всегда не хватало самой малости. Сегодня полностью собрались, и как вчера...