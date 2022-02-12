Россиянин Константин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке

Российский спортсмен Константин Ивлиев стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в шорт-треке на дистанции 500 метров. Он прошёл дистанцию за 40,45 секунды.
Победителем старта стал представитель Венгрии Лю Шаоан, который опередил российского спортсмена на 0,11 секунды. Третьим финишировал канадец Стивен Дюбуа.
Для сборной России это вторая олимпийская медаль в шорт-треке. На дистанции 1500 метров бронзовую медаль выиграл Семён Елистратов.
Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов стал бронзовым призёром в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Он допустил один промах на четырёх огневых рубежах.