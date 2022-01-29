Россиянин Мамедов уступил бывшему чемпиону UFC раздельным решением судей

Российский боец смешанных единоборств Ислам Мамедов уступил Бенсону Хендерсону на турнире Bellator 273. Американец до этого проиграл три поединка подряд. Встреча была рассчитана на три раунда и продлилась всю дистанцию. По итогам боя судьи разошлись во мнении по поводу победителя. Раздельным решением победу одержал Хендерсон: 29:28, 28:29, 29:28.

31-летний Мамедов по ходу поединка много раз пытался перевести 38-летнего соперника в борьбу, но его броски зачастую оказывались малоэффективными. В большинстве случаев Хендерсон сразу выходил на удушение россиянина «гильотиной». Во втором раунде Ислам вовсе ударился головой о настил после попытки перевести американца в борьбу.

Таким образом, Мамедов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 20 побед. Хендерсон 29 раз побеждал соперников и потерпел 11 поражений. В 2014 году он был чемпионом UFC в лёгком весе.

Ранее стало известно, что на турнире Bellator 273 победу одержал россиянин Никита Михайлов. Он оказался сильнее американца Блэйна Шатта. Рефери остановил встречу в третьем раунде после серии точных ударов со стороны спортсмена из Старого Оскола.