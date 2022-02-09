Россиянин Елистратов выиграл бронзу Олимпиады в шорт-треке

Российский спортсмен Семён Елистратов стал третьим в финале соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских играх в Пекине. На этой позиции россиянин оказался по результатам фотофиниша.

Победителем забега стал кореец Тэ Хон Хван, который пробежал дистанцию за 2 минуты 9.23 секунды. Второе место досталось Стивену Дюбуа из Канады. Ему удалось опередить Елистратова только по результатам фотофиниша.

Отметим, что для Семёна Олимпиада в Пекине — третья в карьере. На Играх-2014 в Сочи спортсмен завоевал золото в эстафете, а на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане взял бронзовую награду. Также в активе 31-летнего россиянина одна победа на чемпионате мира и 14 — на чемпионатах Европы.

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

Для России эта медаль стала 11-й на Олимпиаде в Пекине. Всего у россиян два золота, три серебра и шесть бронзовых медалей.

Ранее российская саночница Татьяна Иванова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. Она уступила только двум представительницам Германии.