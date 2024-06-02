Россиянин Бивол отстоял титул чемпиона мира WBA Россиянин Бивол победил ливийца Зинада и защитил титул чемпиона мира WBA

Фото: Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Бивол

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг и пояс чемпиона мира Международной боксерской организации, не входящей в число престижных версий. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), он выиграл у ливийца Малика Зинада техническим нокаутом в шестом раунде.

Первоначально Бивол должен был встретиться с соотечественником Артуром Бетербиеввым, но тот получил травму и был заменен на Зинада. Поединок Бивол — Бетербиев перенесен на неопределенный срок. В итоге Бивол в 12-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года.

Ранее российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и американец Дастин Порье чуть не подрались во время дуэли взглядов. На кадрах, опубликованных в соцсетях бойцовского чемпионата, видно, как спортсмены начинают разговор спокойно и вскоре переходят на повышенные тона. В этот момент к ним подходят члены команд и разводят их по разные стороны. Махачев проведет защиту титула в ночь на 2 июня. Он выступит в поединке с американцем Порье на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

До этого, 19 мая, украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Представитель Украины отправил соперника, для которого это был первый проигрыш за всю карьеру, в нокдаун в девятом раунде. Усик стал первым, кто получил этот титул в XXI веке.