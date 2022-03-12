Магомед Анкалаев заявил, что заслужил титульный бой в UFC

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Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что планировал организовать в этом году турнир своей лиги на Красной площади, в рамках которого свой прощальный бой в карьере должен был провести российский боец Фёдор Емельяненко. Bellator даже успел получить разрешение на это событие, но сейчас лига вынуждена поменять планы из-за событий на Украине, сообщает MMA Junkie.

Мы будем искать альтернативный вариант. У нас было запланировано потрясающее шоу в Москве. Мы даже получили одобрение на проведение турнира на Красной площади. Это должно было стать отличными проводами для...