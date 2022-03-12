Магомед Анкалаев заявил, что заслужил титульный бой в UFC
Магомед Анкалаев: надеюсь, что мне дадут бой за пояс после встречи Тейшейры и Прохазки
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
11:51, 13 марта 2022
Магомед АнкалаевФото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский боец Магомед Анкалаев после победы над Тьяго Сантосом на турнире UFC Fight Night 203 выразил уверенность, что его следующий поединок должен быть титульным. Россиянин рассчитывает, что лига сведёт его с победителем встречи между бразильцем Гловером Тейшейрой и чехом Иржи Прохазкой. Об этом спортсмен сообщил в интервью после боя, опубликованном на YouTube-канале UFC Russia.
Да, я хотел проверить себя, готов ли я идти на вершину к титулу. Думаю, что я уже заслужил титульный бой. Сейчас Тейшейра дерётся с Прохазкой, и затем я бы хотел драться за пояс. Но это зависит от организации, я надеюсь, что мне дадут бой за пояс, — сказал Анкалаев.
Анкалаев победил Сантоса единогласным решением: 49:46, 49:46 и 48:47. Таким образом, он одержал восьмую победу подряд. Всего у 29-летнего россиянина 17 побед и одно поражение.
Поединок между Тейшейрой и Прохазкой был запланирован на 7 мая, но позже был перенесён на лето. Сейчас у этого боя нет конкретной даты. На кону поединка будет стоять титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, который принадлежит бразильцу.