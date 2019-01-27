Россияне впервые выиграли эстафету ЧМ по санному спорту

https://news.ru/storage/news/6c65e92db72230b6aabef3d889a30b69/61d0186c-1b9e-46f3-859b-8550d1d56827_850.jpg Caroline Seidel/Global Look Press

Семён Павличенко

Сборная России по санному спорту в составе Татьяны Ивановой, Семёна Павличенко, Владислава Южакова и Юрия Прохорова завоевала золото в командной гонке на чемпионате мира в немецком Винтерберге. Время россиян составило 2 минуты 24,116 секунды.

Второе место заняла национальная команда Австрии (2 минуты 24,624 секунды), третье — сборная Германии (2 минуты 24,647 секунды).

Ранее россияне никогда не побеждали в эстафете на первенстве мира.

Чемпионат мира по санному спорту — 2019 завершится 27 января.

Ранее News.ru писал, что саночник Павличенко попал на пьедестал ЧМ.