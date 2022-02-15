«Мерзкий поступок»: Тутберидзе раскритиковали после скандала с Валиевой

Наставник фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе не должна была оставлять несовершеннолетнюю спортсменку на «растерзание» журналистам после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине. Россияне в социальных сетях обвинили тренерский штаб Валиевой в нежелании помочь спортсменке в трудной ситуации, пишет «ФедералПресс».

Оставить на растерзание несовершеннолетнего ребёнка журналистам — это такой мерзкий поступок со стороны тренерского штаба. Вы должны были взять удар на себя, а не прятаться за её спинами, уроды, — написали пользователи Сети.

Россияне считают, что в положительной допинг-пробе виновата не сама Валиева, а её наставники и тренеры. Тутберидзе припомнили и защемление межпозвоночного нерва Евгении Медведевой, и анорексию Юлии Липницкой.

14 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение.