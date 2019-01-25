Россияне провалили спринт на этапе КМ по биатлону

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Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце (23,53.9). Серебро завоевал его соотечественник Эрленн Бьонтегор (+17,5), бронзу — француз Антонен Гигонна (+20,2).

Россияне не попали в топ-20. Лучшим стал занявший 21-е место Евгений Гараничев (+1,15.1). Александр Логинов отстал от лидера на 1,22.3 минуты и завершил гонку на 26-й строчке. Александр Поварницын занял 30-е место, Матвей Елисеев — 39-е, Дмитрий Малышко 52-е, Эдуард Латыпов — 98-е из 102-х возможных.

Француз Мартен Фуркад остановился в шаге от пьедестала.

Этап Кубка мира в Антхольце завершится 27 января.

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