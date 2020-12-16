Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира, россияне в топ-10 не вошли

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Норвежское трио биатлонистов — Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале и Йоханнес Бё — заняло все призовые места в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Россияне оказались за пределами первой десятки.

Результат победителя составил 23 минуты 4,9 секунды. Он прошёл всю трассу без потерь, отстрелявшись без единого промаха. Дале также закрыл все мишени, но оказался медленнее соотечественника на 7,9 секунды. У Бё два промаха и 19,9 секунды отставания.

Евгений Гараничев занял лишь 13-е место. Россиянин стрелял метко, но на лыжне не смог догнать других соперников, приехав к финишу спустя 1 минуту и 9,9 секунды. Александр Логинов отстав ещё больше — на 1 минуту 21,3 секунды, завершив гонку 17-м.

Сборная России по биатлону обновила антирекорд, завершив 34-ю гонку подряд без медалей.

19 декабря россияне примут участие в гонке преследования.

Ранее, как писал NEWS.ru, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» пообещал съесть ботинок, если антирекорд российских биатлонистов продлится и отечественные спортсмены проведут 50 гонок без медалей. При этом одно пари он уже проиграл и был после завершения женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира вынужден жевать варежку, при этом назвав её почему-то перчаткой.