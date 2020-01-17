https://static.news.ru/photo/3efe9c74-393c-11ea-b87e-fa163e074e61_660.jpg Российская юношеская сборная по хоккею Фото: Spp-Jp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная России занимает первое место в общекомандном зачёте юношеских Олимпийских игр после восьми соревновательных дней.

Российские спортсмены завоевали 19 медалей, среди которых пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. Вторыми в общем зачёте идут швейцарские спортсмены (5-5-3), на третьей строчке располагается сборная Японии (4-2-1).

Ранее российская спортсменка Диана Логинова заняла третье место в соревнованиях по санному спорту на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.