Сборная России занимает первое место в общекомандном зачёте юношеских Олимпийских игр после восьми соревновательных дней.
Российские спортсмены завоевали 19 медалей, среди которых пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. Вторыми в общем зачёте идут швейцарские спортсмены (5-5-3), на третьей строчке располагается сборная Японии (4-2-1).
Ранее российская спортсменка Диана Логинова заняла третье место в соревнованиях по санному спорту на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.
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