Россиянам рассказали о частой травматизации при контактных видах спорта Травматолог Шелепов: занятия контактным спортом часто приводят к травмам

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Занятия контактными видами спорта могут привести к появлению травм, заявил в беседе с РИАМО травматолог-ортопед Александр Шелепов. Наибольшее количество повреждений врачи фиксируют у людей, играющих в хоккей, футбол или баскетбол, перечислил он.

Наиболее часто травмы случаются во время занятий игровыми контактными видами спорта: хоккей, футбол, баскетбол, регби и тому подобное. Еще при прыжках на батуте, теннисе, волейболе, а также при спуске по лестнице, при выходе из автомобиля и даже на ровной поверхности. Важно исключить перелом, прежде чем принимать меры по лечению травмы, — уточнил Шелепов.

По словам врача, при повреждении сухожилий и мышц стоит зафиксировать пострадавшую конечность в неподвижном состоянии, а после обратиться к врачу. Помимо этого, к ушибу можно приложить холод. Это позволит снизить боль и уменьшить отек, добавил травматолог.

Завкафедрой спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Тушер ранее отметил, что во время занятий в зале не стоит становиться перед лицом другого спортсмена, так как это может стать причиной появления травмы. Также следует убирать за собой инвентарь и помогать другим людям выполнить тяжелый подход.