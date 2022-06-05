Россиян и белорусов пустят на конгресс Международного союза конькобежцев

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить россиян и белорусов до участия в конгрессе организации, сообщает «Матч ТВ». Мероприятие начнется 6 июня на Пхукете. День спустя должно состояться голосование по вопросу повышения возрастного ценза в фигурном катании.

Решение о допуске россиян и белорусов до участия в конгрессе было принято в связи с риском подачи российской стороной апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Если бы судебный процесс состоялся и суд занял сторону РФ, то это бы грозило объявлением недействительными всех итогов конгресса.

Россияне и белорусы будут участвовать в выборах в руководящие органы ISU. Кроме того, они смогут проголосовать по вопросу повышения возрастного ценза в фигурном катании.

В апреле чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что повышение возрастного ценза станет большим плюсом и пойдет ей на пользу.

Ранее совет Международного союза конькобежцев выступил за поэтапное повышение возраста для выхода во взрослые соревнования до 17 лет во всех дисциплинах.