Российские лыжники взяли серебро в мужской эстафете

https://static.news.ru/photo/1e28c5b0-7dbf-11eb-9fa6-96000091f725_660.jpg Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мужская сборная России заняла второе место в лыжной эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе в Германии. В составе национальной команды выступили Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.

Победителями гонки стали норвежцы. Золото завоевали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо. На третьем месте оказалась сборная Франции.

Для россиян эта медаль стала четвёртой на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Ранее женская сборная России по биатлону в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой заняла восьмое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии, сообщал NEWS.ru.