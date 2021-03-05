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Российские лыжники взяли серебро в мужской эстафете

17:12, 05 марта 2021 55
Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мужская сборная России заняла второе место в лыжной эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе в Германии. В составе национальной команды выступили Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.

Победителями гонки стали норвежцы. Золото завоевали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо. На третьем месте оказалась сборная Франции. 

Для россиян эта медаль стала четвёртой на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Ранее женская сборная России по биатлону в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой заняла восьмое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии, сообщал NEWS.ru. 

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