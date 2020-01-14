https://static.news.ru/photo/54cc7164-36e1-11ea-b05a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lausanne 2020/facebook.com

Сборная России после пяти дней соревнований на III зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Швейцарии и Франции, лидирует в общекомандном зачёте.

Россияне усилиями биатлонистов Алёны Моховой, Анастасии Зеновой и Дениса Иродова завоевали одну золотую и две серебряные медали и сохранили первое место в зачёте с пятью золотыми, семью серебряными и двумя бронзовыми наградами.

На втором месте расположилась Швейцария (5-5-3), на третьем — Япония (3-1-1).

По общему числу наград Россия также первая (14), вторые — швейцарцы (13), третьи — французы (8).

Ранее сообщалось, что рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России не коснулись юношеской Олимпиады — 2020, писал NEWS.ru.