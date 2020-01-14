Сборная России после пяти дней соревнований на III зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Швейцарии и Франции, лидирует в общекомандном зачёте.
Россияне усилиями биатлонистов Алёны Моховой, Анастасии Зеновой и Дениса Иродова завоевали одну золотую и две серебряные медали и сохранили первое место в зачёте с пятью золотыми, семью серебряными и двумя бронзовыми наградами.
На втором месте расположилась Швейцария (5-5-3), на третьем — Япония (3-1-1).
По общему числу наград Россия также первая (14), вторые — швейцарцы (13), третьи — французы (8).
Ранее сообщалось, что рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России не коснулись юношеской Олимпиады — 2020, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен