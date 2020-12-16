Россия провела более 7 тыс. соревнований, несмотря на коронавирус

https://static.news.ru/photo/37fc49d8-3f91-11eb-a9ff-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий сферу спорта, заявил, что несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, удалось в стране провести более 7 тыс. соревнований.

Уходящий год для спорта стал особенным из-за ограничений. Несмотря на строгие меры, была обеспечена подготовка спортсменов, и прошло 7 200 различных соревнований, в том числе 100 международных, — сказал он на заседании коллегии Министерства спорта РФ.

Ранее вице-премьер Чернышенко заявил, что граждане России смогут получать налоговые вычеты за занятия физической культурой, соответствующие положения внесены в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Налоговый кодекс.

Как ранее сообщал NEWS.ru, из-за коронавируса старейшую велогонку Париж — Рубэ отложили. Это произошло впервые с 1942 года. Гонка Париж — Рубэ впервые прошла в 1896 году и была отменена из-за мировых войн 1915–1918 годов и 1940–1942 годов.