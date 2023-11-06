Россия продолжает бороться за членство в МОК Олимпийский комитет России оспорил в CAS решение о приостановке членства в МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал апелляцию от Олимпийского комитета России (ОКР) на решение об отстранении, вынесенное Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщила пресс-служба CAS. Представители российской организации требуют восстановить свое полноправное членство.

Разбирательство по делу ОКР против МОК официально начато. Как отметили в CAS, стороны должны обменяться письменными заявлениями, после чего будет сформирована группа арбитров. В суде пока не могут назвать точные сроки по решению спора и оглашению результатов. Вердикт коллегии CAS будет окончательным и обязательным для исполнения. В дальнейшем стороны смогут подать апелляцию только в Федеральный трибунал Швейцарии.

МОК отстранил российский олимпийский комитет 12 октября до дальнейшего уведомления. Решение было принято из-за включения в его состав представительств из новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В МИД РФ считают ограничения российских спортсменов со стороны МОК сегрегацией по национальному признаку. В ведомстве подчеркнули, что международный комитет является примером двойных стандартов.