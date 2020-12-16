Россия опротестует решение CAS о запрете Путину посещать Олимпиады и ЧМ

https://static.news.ru/photo/91a17a86-4111-11eb-9a57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту РФ Владимиру Путину в течение двух лет посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира. Как заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабраилов, Россия опротестует этот вердикт.

Это решение — абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа, — цитирует Джабраилова РИА Новости.

CAS обнародовал решение по иску Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), которое требовало лишить РУСАДА статуса соответствия и отстранить российских спортсменов на четыре года. Было вынесено решение, что российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Санкции со стороны WADA затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов.

Санкции в отношении российских спортсменов и официальных лиц изначально были приняты ещё в 2016 году, когда канадский профессор Ричард Макларен, нанятый WADA, обнародовал доклад в двух частях о расследовании допинговых нарушений в российском спорте. По итогам дальнейших разбирательств, длившихся в течение нескольких лет, Россия лишилась права проведения ряда международных соревнований, многие спортсмены получили дисквалификацию за нарушение антидопингового законодательства. А на Олимпиаде-2018 российские атлеты были вынуждены выступать без национального флага в статусе независимых спортсменов.

Очевидно, то же самое ждёт их и в ближайшие годы — причём не только на Олимпийских играх, но и на ряде других крупнейших международных турниров. Столь суровое наказание было вынесено после того, как обнаружились манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. WADA было готово восстановить россиян в правах при условии передачи достоверных данных. Однако теперь санкции назначены ещё более строгие, чем ранее.

Как писал NEWS.ru, самый титулованный теннисист в российской истории Евгений Кафельников оценил решение Спортивного арбитражного суда об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. По его словам, «очевидно, что накосячили». При этом Кафельников выразил сожаление, что страдать будут простые спортсмены.