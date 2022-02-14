«Россия одержима мошенничеством»: американская журналистка о деле Валиевой

Американская журналистка Кристин Бреннан, освещающая спорт в изданиях USA Today и CNN, выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву до участия в личном первенстве Олимпийских игр в Пекине. По её мнению, Россия ввергла в хаос очередную Олимпиаду. Об этом она написала в Twitter.

Решение CAS: Камила Валиева допущена к соревнованиям. Очень мрачный день для борьбы с допингом в спорте. Разве не было бы здорово, если бы кто-то из лидеров МОК на пресс-конференции заявил, что известно остальному миру: «Одержимость России мошенничеством ввергла в хаос очередную Олимпиаду, потенциально разрушив судьбы десятка невинных спортсменов?» — написала Бреннан.

CAS 14 февраля не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российская фигуристка допущена до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.