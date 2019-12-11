В ближайшее время адвокаты РФ обжалуют в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение исполнительного комитета WADA об отстранении российской сборной от участия в соревнованиях на четыре года.
Безусловно, мы не можем согласиться с этим решением. В ближайшее время спортивные адвокаты подадут иски в Спортивный арбитражный суд. Надо отстаивать, доказывать свою правоту в суде, — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Нашу страну обвиняют в манипуляциях с допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин увидел политическую подоплеку в коллективных наказаниях Всемирного антидопингового агентства (WADA) для спортсменов из РФ.
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