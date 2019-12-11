https://static.news.ru/photo/672f9f06-1c16-11ea-b20c-fa163e074e61_660.jpg Фото: tas-cas.org

В ближайшее время адвокаты РФ обжалуют в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение исполнительного комитета WADA об отстранении российской сборной от участия в соревнованиях на четыре года.

Безусловно, мы не можем согласиться с этим решением. В ближайшее время спортивные адвокаты подадут иски в Спортивный арбитражный суд. Надо отстаивать, доказывать свою правоту в суде, — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Нашу страну обвиняют в манипуляциях с допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин увидел политическую подоплеку в коллективных наказаниях Всемирного антидопингового агентства (WADA) для спортсменов из РФ.