Россия не выступит на Кубке мира по ММА из-за лишения членства в IMMAF

Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России лишили членства в Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF). Таким образом, ближайший турнир, Кубок мира, пройдёт без участия российской команды, сообщили корреспонденту NEWS.ru в организации.

Изначально в турнире должны были принять участие шесть сильнейших сборных мира по рейтингу IMMAF и две объединённые команды — «Арабские чемпионы» и «Балканские чемпионы».

Кубок мира по ММА пройдёт с 8 по 12 марта в Бахрейне. В четвертьфинале турнира сборная России должна была провести матчевую встречу с командой Ирландии.

Ранее руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключило московский ФК «Спартак» из числа участников плей-офф Лиги Европы. Кроме того, ни один российский клуб не сможет принять участие в международных матчах под эгидой этой организации. Аналогичное решение по отношению к сборной России вынесла Международная федерация футбола (ФИФА).