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Российские гандболистки проиграли в финале ЧЕ

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спорт [ версия для печати ]

Женская сборная России по гандболу уступила команде Франции в финальном матче чемпионата Европы. Итоговый счёт — 21:24.

Подопечные Евгения Трефилова боролись за трофей до последнего, но во втором тайме не смогли сдержать несколько решающих атак хозяек турнира.

Француженки впервые в своей истории стали обладательницами золотых медалей. До этого их максимальным результатом было третье место (ЧЕ-2002, ЧЕ-2006, ЧЕ-2016).

Сборная России во второй раз в своей истории берёт серебро европейского первенства, повторив результат 2006 года. При этом наша команда четырежды становилась чемпионом мира и брала золото Игр-2016.


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