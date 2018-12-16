Российские гандболистки проиграли в финале ЧЕ

Женская сборная России по гандболу уступила команде Франции в финальном матче чемпионата Европы. Итоговый счёт — 21:24.
Подопечные Евгения Трефилова боролись за трофей до последнего, но во втором тайме не смогли сдержать несколько решающих атак хозяек турнира.
Француженки впервые в своей истории стали обладательницами золотых медалей. До этого их максимальным результатом было третье место (ЧЕ-2002, ЧЕ-2006, ЧЕ-2016).
Сборная России во второй раз в своей истории берёт серебро европейского первенства, повторив результат 2006 года. При этом наша команда четырежды становилась чемпионом мира и брала золото Игр-2016.