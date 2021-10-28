Россия досрочно выиграла медальный зачёт на ЧМ по художественной гимнастике

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Сборная России досрочно выиграла неофициальный медальный зачёт на чемпионате мира по художественной гимнастике. Турнир проходит в японском городе Китакюсю.

На данный момент в активе российской команды пять золотых медалей: три на счету Дины Авериной, одна в групповом многоборье и одна в командном турнире. Также в активе российской команды три серебряные и одна бронзовая. На турнире осталось разыграть три комплекта наград.

На втором месте в медальном зачёте располагается сборная Белоруссии, а замыкает тройку лучших команда Италии.

Чемпионат мира по художественной гимнастике продлится до 31 октября.

Ранее сообщалось, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова раскритиковала судей после долгого проставления баллов Дине Авериной за выступление с булавами на чемпионате мира в Японии.