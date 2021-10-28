16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Россия досрочно выиграла медальный зачёт на ЧМ по художественной гимнастике

15:30, 29 октября 2021
Россия досрочно выиграла медальный зачёт на ЧМ по художественной гимнастике Фото: vk.com/club_averina_dina_arina
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сборная России досрочно выиграла неофициальный медальный зачёт на чемпионате мира по художественной гимнастике. Турнир проходит в японском городе Китакюсю.

На данный момент в активе российской команды пять золотых медалей: три на счету Дины Авериной, одна в групповом многоборье и одна в командном турнире. Также в активе российской команды три серебряные и одна бронзовая. На турнире осталось разыграть три комплекта наград.

На втором месте в медальном зачёте располагается сборная Белоруссии, а замыкает тройку лучших команда Италии.

Чемпионат мира по художественной гимнастике продлится до 31 октября.

Ранее сообщалось, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова раскритиковала судей после долгого проставления баллов Дине Авериной за выступление с булавами на чемпионате мира в Японии.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео