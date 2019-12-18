Уже становится традицией, что на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина с представителями СМИ затрагивают допинговую проблему в спорте. Правда, в отличие от 2018 года, когда спортсмены поехали на Олимпийские игры под нейтральным флагом, на этот раз Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) наложил на нас более жёсткие санкции. Согласно решению WADA российским спортсменам на протяжении четырёх лет запрещено принимать участвовать в Олимпиадах, а под нейтральным флагом на Играх выступят только те, кто докажет, что он «чист» от допинга.

У нас девочки в фигурном катании, совсем молодые, какое отношение они имеют к допингу? И их можно «зачистить» и убрать со льда таким образом, а зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта? — сказал президент, добавив, что любое наказание должно быть индивидуально. — Если кто-то в чём-то конкретно уличён, то тогда [наказание] совершенно естественно и справедливо. Но если подавляющее большинство спортсменов чистые, как можно налагать санкции на них?

На прошлогодней пресс-конференции президент заявил, что «мы сами в значительной степени виноваты в той ситуации (с допингом. — NEWS.ru), которая создалась». Но ведь уже прошёл год, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) формировалось в тесном контакте с коллегами из WADA, руководителей выбирали по их рекомендации, о чём и напомнил на нынешней пресс-конференции президент страны, поэтому, по словам Путина, решение WADA снова политическое.

К сожалению, решение, скорее всего, опять носит политический характер, — добавил Путин.

Президент страны также напомнил, что под нейтральным флагом Россия выступала в прошлом году и теперь «мы наказаны за то же самое ещё раз».

Такого не бывает ни в одной правовой системе. Я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу решение. Решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Если сейчас к Олимпийскому комитету России (ОКР) претензий нет, сборная должна выступать под своим флагом, а мы должны помогать и содействовать, — сказал он.

А ведь на самом деле всё именно так. В решении WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России, поэтому невозможно понять позицию руководителя Агентства о недопуске «чистых» спортсменов, о чём ранее заявлял президент ОКР Станислав Поздняков.

Вот и всё, что сказал глава государства. Откровенно говоря, ничего нового, что было озвучено ранее спортивными функционерами, им сказано не было. Единственное, в заключении, касаясь санкций в отношении российского спорта, Путин заявил, что чемпионат мира по волейболу в 2022 году в России «всё же пройдёт, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства».

Мне кажется, надо спокойно дождаться окончательного решения, в частности решения Спортивного арбитражного суда (CAS), чтобы понять в каком положении мы находимся. Но российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям, — сказал Путин, напомнив, что WADA только рекомендуют международным федерациям не проводить соревнования на территории РФ. — Скажем, Чемпионат Европы по футболу, он всё равно будет, я недавно встречался с руководителем этой структуры (президентом УЕФА Александером Чеферином. - NEWS.ru), он сказал, что билеты проданы уже, кто их вернёт? WADA же деньги за билеты не вернёт? Это ерунда

Самая насыщенная пресс-конференция, где Путин коснулся темы допинга, безусловно, прошла в 2017 году . Тогда ему было о чём рассуждать и на что отвечать: о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом, о дальнейшем взаимодействии России со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и МОК, о Григории Родченкове и даже о терапевтических разрешениях (TUE), имея в виду разрешения ряду спортсменов принимать запрещённые препараты по медицинским соображениям.

Так что, после санкций WADA можно смело говорить о том, что последующие пресс-конференции также не обойдутся без темы допинга.