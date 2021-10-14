Российскую биатлонистку заподозрили в убийстве 15-летнего мальчика

Трёхкратная чемпионка России по ачери-биатлону (вместо винтовки там используется лук) Мария Корнеева подозревается в убийстве 15-летнего пасынка Романа Федулова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О данном подозрении сообщил сожитель спортсменки Владислав Цикунов. По его словам, Мария ударила собственного пасынка ножом, он нашёл его уже мёртвым.

Роман пропал 8 октября в посёлке Стенькино. Начавшие поиски полицейские вышли на двух подозреваемых: 52-летнего отчима мальчика (ранее судим за кражу) и 28-летнюю чемпионку по ачери-биатлону из Московской области. Они и показали, где спрятали тело: в лесопарке возле коровников, присыпав мусором и землёй. Оба сознались в убийстве.

По версии полицейских, убийство носит следы «обрядово-культового характера». Сейчас с обоими проводятся следственные действия.

Как рассказал NEWS.ru историк и сектовед Александр Чаусов, отчим ребёнка и его сожительница занимались «бытовым» оккультизмом, когда используются различные символы и оккультные предметы из разных течений и псевдокультур. По его словам, в этой ситуации нужно смотреть на психическое здоровье убийц.