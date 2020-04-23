Российскую бегунью Галимову дисквалифицировали на 4 года

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала на четыре года бегунью на длинные дистанции Валентину Галимову. Спортсменку признали виновной в употреблении допинга.
ВФЛА аннулировала результаты 33-летней Галимовой на прошлогоднем чемпионате России — санкции ввели на период с 14 августа 2019-го по 13 августа 2023 года.
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Как писал NEWS.ru, в ВФЛА началось восстановление после серии допинговых скандалов и отстранения России от международных соревнований по лёгкой атлетике. Комиссию по наблюдением за федерацией возглавили двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева, многократная чемпионка России Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика.
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