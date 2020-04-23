Российскую бегунью Галимову дисквалифицировали на 4 года

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Чемпион мира, призёр Олимпийских игр и действующий депутат Госдумы Антон Шипулин отказался баллотироваться в президенты Союза биатлонистов России. Бывший спортсмен назвал пандемию COVID-19 «не лучшим временем для того, чтобы совершать революцию в биатлоне».

Шипулин прокомментировал решение СБР о проведении внеочередных выборов президента — действующий глава организации Владимир Драчёв вступил в публичную конфронтацию с правлением СБР после утверждения новых тренеров биатлонных сборных. Решение о...