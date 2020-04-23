Спорт

Российскую бегунью Галимову дисквалифицировали на 4 года

23:58, 23 апреля 2020
Информатор WADA Григорий Родченков Информатор WADA Григорий Родченков Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала на четыре года бегунью на длинные дистанции Валентину Галимову. Спортсменку признали виновной в употреблении допинга.

ВФЛА аннулировала результаты 33-летней Галимовой на прошлогоднем чемпионате России — санкции ввели на период с 14 августа 2019-го по 13 августа 2023 года.

По информации РБК, бегунья Галимова в 2012 году выиграла марафонский забег в Гонолулу. Дважды спортсменка становилась бронзовым призёром международных соревнований.

Как писал NEWS.ru, в ВФЛА началось восстановление после серии допинговых скандалов и отстранения России от международных соревнований по лёгкой атлетике. Комиссию по наблюдением за федерацией возглавили двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева, многократная чемпионка России Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика.

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