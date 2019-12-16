https://static.news.ru/photo/2e6eaf4c-1ff2-11ea-8f33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что российскому спорту понадобится не менее 10 лет на то, чтобы окончательно устранить последствия допингового скандала.

Как передаёт «Интерфакс», парламентарий посчитал санкции от WADA поводом к решительными изменениями в структуре управления российским спортом. Однако Дегтярёв отметил, что «даже если сегодня мы всё поменяем», восстановить позиции в мировом спорте и вернуть доверие общественности и регулирующих организаций удастся не раньше 2030 года.

Встаёт вопрос реформирования российского спорта. Есть разные модели — например, когда за развитие вида спорта отвечает исключительно федерация по виду спорта, за массовый, детско-юношеский спорт, строительство инфраструктуры — государство. Такие изменения назрели, на мой взгляд. Это мировая практика, почему бы ей не воспользоваться, — подчеркнул глава профильного комитета Госдумы.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря наложил санкции на российский спорт в связи с изменениями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Среди прочего ограничения предполагают четырёхлетний запрет на участие в международных соревнованиях под национальным флагом и с какой-либо государственной символикой. Также России запретили проводить у себя соревнования мирового масштаба. Решение WADA может быть опротестовано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов предложил разработать особый флаг, отличный от стандартного олимпийского знамени с пятью кольцами, под которым российские спортсмены смогут принять участие в международных соревнованиях.