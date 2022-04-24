Бойцу на турнире UFC запретили выходить с флагом России

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Хандожко объяснил, почему на поединок с американцем Дуайтом Грантом он вышел без российского флага. В интервью «Матч ТВ» спортсмен заявил, что об этом его попросили организаторы турнира.

Уже во время разминки подошли и сказали: «Сегодня без флагов», — сказал Хандожко.

Также спортсмен отметил, что на фотосессии российский флаг можно было использовать без ограничений.

Ранее Хандожко одержал победу над американцем Дуайтом Грантом нокаутом во втором раунде. Встреча прошла в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 205.