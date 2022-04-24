18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Спорт

Бойцу на турнире UFC запретили выходить с флагом России

Сергею Хандожко на турнире UFC запретили выходить с флагом России
16:04, 24 апреля 2022
Бойцу на турнире UFC запретили выходить с флагом России Российский боец смешанных единоборств Сергей Хандожко Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский боец смешанных единоборств Сергей Хандожко объяснил, почему на поединок с американцем Дуайтом Грантом он вышел без российского флага. В интервью «Матч ТВ» спортсмен заявил, что об этом его попросили организаторы турнира.

Уже во время разминки подошли и сказали: «Сегодня без флагов», — сказал Хандожко.

Также спортсмен отметил, что на фотосессии российский флаг можно было использовать без ограничений.

Ранее Хандожко одержал победу над американцем Дуайтом Грантом нокаутом во втором раунде. Встреча прошла в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 205.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео