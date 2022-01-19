Российскому биатлонисту Латыпову продлили карантин на восемь дней

Российский биатлонист Эдуард Латыпов будет вынужден провести на карантине дополнительные восемь дней. Об этом в интервью «Р-Спорту» сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Двукратный призёр этапов Кубка мира нынешнего сезона оказался на карантине 5 января, когда сдал положительный тест на COVID-19. Срок карантина должен был закончиться 19 января, но его продлили ещё на восемь дней. Таким образом, на Олимпиаду в Пекин россиянин сможет отправиться только 28 января, в то время как основная команда вылетит в Китай 26 числа.

Китайцы объявили, что Латыпову ещё восемь дней надо сидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже отсидел, – заявил Каминский.

Старший тренер мужской сборной России также сообщил, что спортсмен сдал пять отрицательных антиген-тестов за последние две недели. Он отметил, что Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России делают всё возможное, чтобы Латыпов вылетел в Пекин вместе с основной командой, но у него нет уверенности в том, что этот вопрос решится положительно.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на Олимпиаду 2022 года.