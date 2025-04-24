Российской гимнастке отказали в нейтральном статусе из-за фото с Винер Гимнастке Крамаренко отказали в нейтральном статусе из-за фото с Винер

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Ирина Винер-Усманова и Лала Крамаренко

Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе россиянке Лале Крамаренко из-за несоответствия критериям допуска на международные соревнования, сообщает РИА Новости. По данным источника агентства, поводом стала фотография спортсменки с заслуженным тренером России Ириной Винер.

Кроме того, Крамаренко отказали из-за участия в гала-концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Также FIG напомнило, что спортивный клуб ГБУ ДО «МГФСО», который представляет гимнастка, поддерживал СВО в соцсети «ВКонтакте». Решение FIG является окончательным и подлежит немедленному исполнению, но может быть оспорено исключительно в Спортивном арбитражном суде (CAS). Крамаренко подала туда иск.

Ранее Крамаренко рассказала, что восстанавливается после операции на колене. Она не исключила, что может завершить карьеру. Тренер ЦСКА и отец спортсменки Дмитрий Крамаренко сообщил, что лично принимал решение об операции дочери из-за травмированного мениска. По его словам, гимнастка рассчитывает на продолжение карьеры. Отец добавил, что спортсменка не испытывает проблем при ходьбе, плавает, дает мастер-классы, тем не менее нагрузка на ногу ограничена.