Российского спортсмена дисквалифицировали за кокаин Гандболиста ЦСКА Киселева дисквалифицировали на три месяца после обнаружения следов кокаина в его допинг-пробе

Фото: Mohamed Abd El Ghany / POOL/ТАСС

Дмитрий Киселев

Российского игрока гандбольного клуба ЦСКА и сборной России Дмитрия Киселева дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил, говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба. По информации агентства «Р-Спорт», в допинг-пробе спортсмена обнаружены следы кокаина. Дисквалификация действует с 8 июня по 7 сентября.

К игроку нашего клуба Дмитрию Киселеву применено наказание в виде дисквалификации на три месяца. Причина — наличие положительной пробы, выявленной в результате прохождения допинг-контроля после ответного полуфинального матча OLIMPBET Cуперлиги с «Пермскими медведями», который состоялся в Москве 14 мая, — указано в заявлении.

18 февраля у американской баскетболистки Бриттни Грайнер в зоне контроля в аэропорту Шереметьево были обнаружены вейпы с неизвестной жидкостью. Результаты экспертизы показали, что это гашишное масло.

5 марта баскетболистку арестовали. Ей предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств. Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков, уточнив, что у нее не было умысла совершать преступление.