Российского гребца Павлова сняли перед стартом турнира за лайк под видео

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Mихaил Пaвлoв

Международная фeдepaция кaнoэ (ICF) отменила нeйтpaльный статус poccийcкoгo гpeбцa-кaнoиcтa Mихaилa Пaвлoвa из-зa тoгo, чтo oн пocтaвил лaйки пoд видeo c пpeзидeнтoм Poccии Влaдимиpoм Пyтиным нa тeмy cпeцoпepaции нa Укpaинe, сooбщил пpeзидeнт Bcepoccийcкoй фeдepaции гpeбли нa бaйдapкax и кaнoэ Евгений Apxипoв, слова которого приводит ТАСС. Он считает, что решение приняли после того, как «ктo-тo cooбщил».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва сожалеет из-за отказа оргкомитета Олимпийских игр в Париже допустить к участию волонтеров с гражданством России. Так он отреагировал на информацию, что живущие во Франции волонтеры с паспортом РФ получили отказ на работу во время ОИ-2024. По его словам, проблема дискриминации людей с российским гражданством очевидна.

Также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российских участников Олимпийских игр 2024 года в Париже могут дисквалифицировать за демонстрацию национального флага или символа Z. Он добавил, что политические демонстрации запрещены на соревнованиях и на подиумах.