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Российского биатлониста захотели выпороть после провала на КМ

Александр Вильф/РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление россиянина Матвея Елисеева в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Елисеев финишировал предпоследним, 29-м.

По словам Хованцева, Елисеев проявил «разгильдяйство», уйдя с пристрелки до начала гонки.

«Матвей, по большому счёту, заслуживает порки», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Лучшим из россиян в гонке стал Евгений Гараничев, который финишировал седьмым, Александр Логинов стал 20-м. Елисеев допустил пять промахов и проиграл лидеру более четырёх минут.

News.ru писал, что Кентин Фийон-Майе поделился эмоциями после победы в гонке с общего старта на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.


#биатлон #Кубокмира #АнатолийХованцев
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