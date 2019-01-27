Российского биатлониста захотели выпороть после провала на КМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление россиянина Матвея Елисеева в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Елисеев финишировал предпоследним, 29-м.
По словам Хованцева, Елисеев проявил «разгильдяйство», уйдя с пристрелки до начала гонки.
«Матвей, по большому счёту, заслуживает порки», — цитирует специалиста «Матч ТВ».
Лучшим из россиян в гонке стал Евгений Гараничев, который финишировал седьмым, Александр Логинов стал 20-м. Елисеев допустил пять промахов и проиграл лидеру более четырёх минут.
News.ru писал, что Кентин Фийон-Майе поделился эмоциями после победы в гонке с общего старта на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.