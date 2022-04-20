Российским теннисистам запретят выступать на Уимблдоне

Руководство Уимблдона приняло решение не допускать представителей России и Белоруссии к участию в соревновании. Причиной такого решения является спецоперация на Украине, сообщает New York Times.

Издание ссылается на высокопоставленного чиновника, который пожелал остаться неизвестным. Он заявил, что решение уже принято, но у него нет полномочий говорить от лица Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC).

Ранее планировалось, что представители России и Белоруссии смогут принять участие в турнире, но они должны письменно подтвердить, что не поддерживают политику президента РФ Владимира Путина.

Как сообщил ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон, российским теннисистам для выступления на Уимблдоне необходимо будет предоставить письмо о том, что они не получают денег от Путина, России и Белоруссии и не будут делать заявлений в поддержку политики государств.

Бывший российский теннисист, экс девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что считает абсурдным и неприемлемым требование властей Британии к отечественным игрокам выступить с критикой в адрес властей РФ.