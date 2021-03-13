Российским спортсменам предложили несколько вариантов замены гимна РФ на ОИ

https://static.news.ru/photo/6c3d5e04-8414-11eb-9f22-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Композицию «Прощание славянки» можно использовать в качестве замены гимна РФ для российских спортсменов на Олимпийских играх, считает генсек Федерации бокса РФ Кирилл Щекутьев.

На мой взгляд, МОК (Международный олимпийский комитет. — NEWS.ru) с большей вероятностью одобрит вариант, не такой созвучный с Россией, как «Катюша». Отличным вариантом мог бы быть марш «Прощание славянки» или же русская классика — Чайковский, Глинка, Рахманинов, — цитирует его ТАСС.

Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам выступать на ОИ и других международных соревнованиях под символикой РФ до середины 2022 года. В ОКР предложили вместо национального гимна использовать песню «Катюша», написанную композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским в 1938 году. Использовать «Катюшу» вместо гимна ещё в декабре 2020-го предложил народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его словам, песня должна быть сугубо эмоциональной, патриотической, такой, чтобы было ясно, что это российская песня.

Спортивный арбитраж эту инициативу отклонил. Отказ CAS объяснил тем, что «Катюша» считается в РФ патриотической песней, содержащей призыв к солдатам защищать Родину. Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК). Летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Игры в Пекине состоятся 4–20 февраля 2022 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после того как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским олимпийцам использовать на Играх в Токио песню «Катюша» вместо гимна РФ, в Олимпийском комитете России (ОКР) началось обсуждение альтернативных вариантов. Как рассказала глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая, среди вариантов был назван даже рэпер Моргенштерн.